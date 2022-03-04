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Юнармейцам прошлых лет предлагают заступить на Пост Памяти в день освобождения Бреста

04.03.2022 14:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Юнармейцам прошлых лет предлагают заступить на вахту у Вечного огня в день освобождения Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

Свою историю Пост №1 в Брестской крепости начал 4 марта 1972 года. За полвека Вахта Памяти не прерывалась, на нее заступили за это время почти 100 тыс. человек. В Год исторической памяти в областном центре запустили проект "Отряд поколений". Его суть в том, чтобы собрать сводный отряд юнармейцев прошлых лет. Они смогут заступить часовыми у Вечного огня в день освобождения Бреста, который отмечается 28 июля. Поучаствовать в инициативе могут бывшие постовцы и те люди, которые когда-то хотели попасть в юнармейский отряд.

"Это инициатива молодежного парламента при городском Совете депутатов. Будет здорово, если у нас получится реализовать задумку. Потому что кто-то учится в университете, у кого-то семья, другие заботы. Но будем стараться, чтобы получилось", - сказал начальник штаба Поста Памяти Игорь Чикалов.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня прошел митинг, посвященный 50-летию Поста Памяти. В нем приняли участие около 1,4 тыс. учащихся из 42 мемориальных отрядов школ и гимназий города, их педагоги, руководство города и области. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню, почтили память павших защитников минутой молчания.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Свою историю Пост №1 в Брестской крепости начал 4 марта 1972 года. За полвека Вахта Памяти не прерывалась, на нее заступили за это время почти 100 тыс. человек.
 
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