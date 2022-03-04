Вахту Памяти у Вечного огня в Брестской крепости за 50 лет несли почти 100 тыс. человек

Источник материала: БелТА

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня прошел митинг, посвященный 50-летию Поста Памяти, передает корреспондент БЕЛТА.

На площади Церемониалов собрались около 1,4 тыс. учащихся - представители 42 мемориальных отрядов школ и гимназий города. "Пост Памяти для города и его жителей неотделим от Брестской крепости. Через него уже прошли более 98 тыс. человек. Кто-то сейчас живет в Бресте, кто-то - в другом месте. Но, думаю, заряд любви к родине, который был заложен в молодые годы, помог им найти себя и выбрать правильный путь в жизни. Очень важна роль Поста Памяти и в международном сотрудничестве. Брестский Пост №1 тесно взаимодействует с другими Постами Памяти в городах-героях", - сказал председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский. Он вручил Посту Памяти сертификат от Брестского горисполкома на Br50 тыс. для приобретения юнармейской формы.

Каждая школа заступает в караул в Брестской крепости раз в год на одну неделю. Перерыва на выходные и праздники нет. Корректировки в распорядок может внести лишь ненастная погода. К слову, 9 Мая на Посту №1 дежурит мемориальный отряд, который занял по итогам учебного года первое место в соревновании среди юнармейцев.

Начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий более 30 лет назад тоже был часовым в крепости. "До сих пор помню волнение, которое пережил, впервые заступая на Вахту Памяти. Несравнимые ощущения. Мы храним память. Благодаря нескольким поколениям брестчан она жива", - отметил он. Юрий Просмыцкий тоже передал Посту Памяти денежный сертификат.

"Важное общественное дело. Ребята сохраняют память погибших защитников Отечества. За неделю несения вахты они изучают историю, получают навыки работы в команде и азы военной подготовки. Для них проводятся уроки мужества, соревнования по огневой, строевой и физической подготовке. Самое главное, что они прикасаются к исторической памяти. Для них Пост Памяти не пустой звук", - подчеркнул начальник штаба Поста Памяти Игорь Чикалов. Кстати, большинство юнармейцев связывают свои жизни с мирными профессиями.

Участники митинга в Брестской крепости возложили цветы к Вечному огню, почтили память защитников минутой молчания.-0-