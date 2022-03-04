Бысюк: Пост Памяти стал визитной карточкой Брестской крепости

Источник материала: БелТА

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пост Памяти за 50 лет стал визитной карточкой мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Такое мнение высказал сегодня директор мемориала Григорий Бысюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ребята Поста Памяти - лицо Брестской крепости. Мы гордимся, что они у нас есть. Слышим о них много добрых слов. Стоят у Вечного огня в любую погоду. Гости мемориального комплекса говорят об этом с восхищением. Не единожды слышал, что брестчане молодцы, что сохранили эту традицию", - сказал Григорий Бысюк.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" был открыт 25 сентября 1971 года. В марте 1972 года там создали Пост Памяти. А уже 9 Мая часовые впервые заступили на вахту у Вечного огня. "За 50 лет ребята были не просто часовыми. Считаю, что это школа гражданина, патриота нашей страны. Для некоторых это уже стало семейной традицией. Важно, что поколения брестчан сохраняют память о погибших и выживших в той страшной войне. Они все сделали для Победы, а мы обязаны эту память сохранить", - подчеркнул директор мемориального комплекса. К слову, за полвека через Пост №1 прошли почти 100 тыс. брестчан.

В Брестской крепости сегодня прошел митинг, посвященный 50-летию Поста Памяти. В нем приняли участие около 1,4 тыс. учащихся из 42 мемориальных отрядов школ и гимназий города, их педагоги, руководство города и области. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню, почтили память павших защитников минутой молчания.-0-