Семья из глубинки вырастила к 8 марта 700 тыс. тюльпанов

Источник материала: БелТА

К 8 Марта ивановские фермеры вырастили 700 тыс. тюльпанов. Мы заглянули на их яркие плантации, чтобы узнать, какие цветы больше любят белорусы и как продлить жизнь в вазе праздничному букету.

Ивановский край - цветочный рай

На карте Брестчины Ивановский край - словно большой ботанический сад. Здесь местные жители привыкли трудиться на земле: многие из них целыми семьями занимаются цветочным бизнесом. Супруги Андрей и Анна Дашкевич не исключение. Их история из разряда - как превратить небольшое хобби в прибыльное дело. Начинали всего с одной небольшой теплицы у дома, рассчитанной примерно на 60 тыс. единиц тюльпанов. И вот спустя девять лет - уже пять теплиц на 700 тыс!





Несмотря на то что тюльпаны пользуются повышенным спросом лишь раз в году - 8 Марта, по графику этих цветов хозяйство живет практически круглый год. Не успел закончиться нынешний сезон, а Дашкевичи уже планируют следующий.

- Начинаем с теплицы: почву важно подготовить для посадки луковиц. Их мы закупаем в Голландии у проверенных производителей, - рассказывает старшая дочь фермеров Диана. - Посадка начинается в конце октября - начале ноября. Стараемся до декабря ее закончить. До января обильно поливаем и ждем, когда луковица укоренится, из земли покажутся первые ростки.





Фермеры Диана и Анна Дашкевич

Затем в теплицах начинается "отопительный сезон". Благодаря собственной котельной на участке, температура в цветочных домиках растет: + 5,7,10 градусов. Когда бутоны сформируются, ее повысят до +15-16.

По словам Дианы, белорусская погода не подходит для выращивания главного символа женского дня. Особенно февральская плюсовая.





- Лучше, если б было минус 5, а то и минус 10 градусов. А сейчас приходится постоянно вентилировать, охлаждать теплицы, чтобы сюда поступал свежий воздух. Плохо на цветы влияет и солнце: они могут сбросить бутоны. Мы, конечно же, наловчились методом проб и ошибок создавать в теплице максимально комфортные условия. Смотрите: сверху черная ткань - это солнцезащитные шторы, с помощью которых прячем тюльпаны от яркого света, - поясняет она. - Первое время сами все делали: день и ночь проводили в теплицах. Когда объемы выросли, стали нанимать работников.





- Тимофеевна, вы сколько у нас трудитесь, шестой год? Еще и новых работников обучаете, - подключается к разговору мама Дианы и по совместительству главная хозяйка цветочного дела Анна Григорьевна.

- Ничего сложного: аккуратно вырвать тюльпаны из земли, обрезать луковицу и оформить в букет по 15-20 штук. Дня хватит, чтобы всему обучиться, - улыбается Тимофеевна и продолжает рассказ, ни на минуту не отрываясь от процесса. - Сейчас поделюсь лайфхаком, как удлинить высоту стебля, ведь букет длинных, крепких тюльпанов смотрится куда лучше коротышей. Нужно половину луковицы отрезать ножницами, а остальную часть стянуть со стебля рукой. Так он увеличивается как минимум на 2-3 сантиметра.









Выбирай любой

Красно-желтый "реплэй" и "фабио", бело-розовый "бьюти тренд", насыщенный красный "стронг лав", фиолетовый "лаптоп"… Диана продолжает сыпать названиями сортов тюльпанов, пока ведет нас по своей яркой плантации. Окрашенные бутоны сформированы, и теплица становится похожа на огромное цветочное поле.

В этом году первый букет тюльпанов Дашкевичи срезали 9 февраля - аккурат ко Дню всех влюбленных. Правда, на этот праздник приходится всего 10-15% продаж.





Белые, красные, стильные фиолетовые, кремовые, розовые с бахромой - разноцветный ковер радует глаз, уставший от зимней серости. Знаменитые желтые тюльпаны занимают отдельную теплицу.

- Это только в песне Наташи Королевой про разлуку поется. На самом деле желтый - цвет богатства, солнца и радости. На эти цветы, как на красные и белые, - самый большой спрос. Нравятся белорусам еще фиолетовые. А вот черный тюльпан - не оценили. Мы несколько лет назад экспериментировали с этим цветом, но из-за отсутствия интереса покупателей отказались от этого сорта, - говорит Диана. - В целом же каждый год берем на пробу новые сорта, высаживаем по 6-7 тыс., смотрим, какой урожай дают.









Секрет в холоде

Суматоха накануне первого весеннего праздника начинается в начале марта. Цветы из Иваново развозят по всей Беларуси, а также поставляют в Россию. Опоздавшие, как шутит Диана, приезжают даже в праздничный день, но и для них букетик всегда находят. Кстати, в доме у семьи Дашкевич 8 Марта обязательно появляются цветы, но по совершенно другому поводу - у мамы Анны Григорьевны день рождения.





- Я люблю розы сорта шабо, - улыбается она. - Их мне и дарят. В тюльпанах-то я круглый год нахожусь!

После праздника теплицы пустуют: земля культивируется, обрабатывается, удобряется и отдыхает до следующего сезона. А у семьи Дашкевич появляется новое занятие - плантация малины, за которой нужен немалый уход.





На прощание фермеры дарят нам огромный букет свежесрезанных тюльпанов и дают несколько важных советов для того, чтобы он простоял в вазе как можно дольше.

- Поставьте цветы в прохладное место: возле открытого окна или на балконе. Рядом с батареей бутоны быстро раскроются и осыплются, - уточняет Диана. - Покупая букет, смотрите: бутоны должны быть закрыты, а стебли в руках - издавать специфический хруст. Тогда можно не сомневаться: цветы свежие и простоят в вазе долго, радуя вас своей красотой и ароматом.













































Марина ВАЛАХ,

фото - Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней" .-0-