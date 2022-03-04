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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!" стартует 11 марта в Витебске - молодежной столице Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Молодежная патриотическая инициатива, посвященная Дню Конституции Беларуси, приобретает в этом году особую значимость. Во время республиканского референдума мы сделали осознанный выбор в пользу сохранения и укрепления традиций и ценностей белорусского народа, поддержали новый исторический этап развития государства. Именно молодому поколению, которое сегодня вступает во взрослую жизнь, предстоит в будущем направить свой потенциал на развитие гражданского общества и участие в управлении государством", - сказала Александра Гончарова.

По ее словам, торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам Беларуси пройдут по всей стране 11-15 марта. "12 марта марафон вручения путевок во взрослую жизнь продолжится в Конституционном суде, который своей деятельностью защищает конституционный строй, гарантированные Основным законом права и свободы человека и гражданина, обеспечивает верховенство Конституции, ее непосредственное действие на территории нашей страны. В этот же день эстафету примет знаковая историческая площадка - Музей истории Великой Отечественной войны. Центральные мероприятия проекта также запланированы 14 марта в Музее современной белорусской государственности и столичной ратуше, 15 марта - в Доме правительства, Совете Республики. В День Конституции в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Молодечно состоятся областные вручения, - дополнила секретарь ЦК БРСМ. - По предварительным данным, во время акции будет организовано более 150 церемоний, главными героями которых станут около 3 тыс. 14-летних подростков".

Всебелорусская патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!", реализуемая с 2004 года по инициативе БРСМ, заняла достойное место в истории молодого белорусского государства. Проект призван акцентировать внимание юных граждан, достигших 14-летия, на значимом событии в их жизни, точке отсчета новых планов.-0-