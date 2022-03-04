Из-за строительства забора на границе вдвое уменьшилась численность оленей в Волковысском районе

Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за строительства забора на белорусско-польской границе практически вдвое уменьшилась численность оленей в охотничьих угодьях Волковысского района. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА озвучил охотовед ГЛХУ "Волковысский лесхоз" Андрей Малышко перед круглым столом по вопросу недопущения строительства Польшей пограничного забора.

"Если в прошлом году на нашей территории находилось на зимовке около 150 оленей, то в этом году осталось порядка 70. Практически наполовину сократилась численность этих животных. Наши охотничьи угодья находятся прямо у границы. И на сегодняшний день упала численность не только оленей, но и волков. Поменялось движение зверей", - пояснил Андрей Малышко.

Специалист связывает тенденцию, которую они наблюдают сегодня, также с появлением преграды в виде очереди большегрузов на границе. "Из-за этого полностью поменялась миграция диких животных. Тот же лось не может мигрировать на нашей территории, в Берестовицком, Свислочском районе", - отметил он.

Охотовед отметил, что некоторое время назад в их охотничьих угодьях обитала значительная численность животных. На сегодняшний день остались только мелкие звери: лиса, заяц. "Исходя из опыта, могу сказать, что если в один день олень был у нас, то буквально через день его видели уже на польской стороне. А сегодня все перекрыто. И если так продолжится, то картина будет очень печальной: будут полностью перекрыты миграционные пути, изменятся места зимовки, кормежки. Это все негативно скажется на численности и генофонде животных", - заключил Андрей Малышко.

Опасения по поводу отдаленной перспективы последствий от строительства забора на белорусско-польской границе высказывает и директор республиканских ландшафтных заказников "Озеры" и "Гродненская пуща" Дмитрий Морозик. "Строительство технических сооружений разграничит единую территорию Гродненской пущи. В этой связи нас ждут негативные тенденции, которые будут касаться различных видов животных: лося, косули, волка, оленя. Они будут терять свои места обитания, потеряют те миграционные коридоры, которые были выработаны в течение длительного времени", - сказал он.

Дмитрий Морозик также подчеркнул, что "если строительство технической преграды не будет остановлено, то последствия, такие как снижение количества особей животных, обеднение генофонда, станут заметны уже в ближайшее время".-0-