﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: строительство забора на белорусско-польской границе запустит необратимые процессы в природе

04.03.2022 15:27 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строительство забора на белорусско-польской границе запустит необратимые процессы в природной среде. Такое мнение журналистам высказала кандидат биологических наук заведующая кафедрой зоологии и физиологии человека и животных ГрГУ им. Я.Купалы Ольга Янчуревич, передает БЕЛТА.

"Как эта преграда скажется в дальнейшем на популяции животных, пока предсказать сложно. Но однозначно она окажет негативное влияние. Строительство забора приведет к снижению видового разнообразия, к разобщению ареалов, генетическому обеднению животного мира и в целом к трансформации всего природного комплекса", - отметила Ольга Янчуревич.

Заведующая кафедрой зоологии и физиологии человека и животных ГрГУ им. Я.Купалы отметила, что во время проведения круглых столов в Гродно в Свислочском районе специалисты уже сегодня рассказывают о своих наблюдениях. "Даже на этапе проведения строительных работ они видят, как животные не могут преодолеть препятствия. Это повлечет за собой фрагментацию ареалов, то есть разделение среды обитания животных. А звери в дикой природе привыкли свободно мигрировать, перемещаться в период размножения. Негативно уже сейчас сказывается также шумовой фактор, работа световых установок, которые задействованы круглые сутки при возведении забора на белорусско-польской границе", - уточняет Ольга Янчуревич.

В заключение Ольга Янчуревич добавила, что результаты своей деятельности человеку придется исправлять не один десяток лет. В этой связи во время проведения тематических круглых столов составляются резолюции, в которых от имени общественности Гродненской области размещается призыв к прекращению строительства трансграничного барьера.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заведующая кафедрой зоологии и физиологии человека и животных ГрГУ им. Я.Купалы отметила, что во время проведения круглых столов в Гродно в Свислочском районе...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Патриотическая акция БРСМ "Мы - граждане Беларуси!" стартует 11 марта в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by