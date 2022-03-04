Мнение: строительство забора на белорусско-польской границе запустит необратимые процессы в природе

Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строительство забора на белорусско-польской границе запустит необратимые процессы в природной среде. Такое мнение журналистам высказала кандидат биологических наук заведующая кафедрой зоологии и физиологии человека и животных ГрГУ им. Я.Купалы Ольга Янчуревич, передает БЕЛТА.

"Как эта преграда скажется в дальнейшем на популяции животных, пока предсказать сложно. Но однозначно она окажет негативное влияние. Строительство забора приведет к снижению видового разнообразия, к разобщению ареалов, генетическому обеднению животного мира и в целом к трансформации всего природного комплекса", - отметила Ольга Янчуревич.

Заведующая кафедрой зоологии и физиологии человека и животных ГрГУ им. Я.Купалы отметила, что во время проведения круглых столов в Гродно в Свислочском районе специалисты уже сегодня рассказывают о своих наблюдениях. "Даже на этапе проведения строительных работ они видят, как животные не могут преодолеть препятствия. Это повлечет за собой фрагментацию ареалов, то есть разделение среды обитания животных. А звери в дикой природе привыкли свободно мигрировать, перемещаться в период размножения. Негативно уже сейчас сказывается также шумовой фактор, работа световых установок, которые задействованы круглые сутки при возведении забора на белорусско-польской границе", - уточняет Ольга Янчуревич.

В заключение Ольга Янчуревич добавила, что результаты своей деятельности человеку придется исправлять не один десяток лет. В этой связи во время проведения тематических круглых столов составляются резолюции, в которых от имени общественности Гродненской области размещается призыв к прекращению строительства трансграничного барьера.-0-