﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске более 62% семей с детьми воспитывают одного ребенка

04.03.2022 16:15 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более 62% семей с детьми воспитывают одного ребенка, сообщила журналистам советник председателя Белорусского союза женщин, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране есть проблема рождения вторых и последующих детей. У нас множество семей, которые имеют одного ребенка. В Минске более 62% таких семей. И сегодня мы должны все вместе, прежде всего женщины, рассказать о том, что семья, где двое, трое и более детей, - это счастливая семья. Что эта семья должна стать брендом Республики Беларусь. Мы говорим о том, что воспитывать и рожать детей сегодня в нашей стране - это здорово. Есть у детишек будущее, есть сильная социальная поддержка. И это не на словах, а на деле мы видим", - рассказала Жанна Романович.

При этом, по ее словам, количество многодетных семей в стране постоянно растет.

"Наша женская организация видит не только проблемы демографической безопасности. Мы видим и проблемы браков и разводов, распространения наркотиков среди молодежи, - отметила Жанна Романович. - Мы работаем и над тем, чтобы в стране широко отмечался День отца. Мы понимаем, что общими усилиями и женщин, и мужчин мы сумеем решить проблемы демографической безопасности и равного отношения родителей к воспитанию детей в семье".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы говорим о том, что воспитывать и рожать детей сегодня в нашей стране - это здорово. Есть у детишек будущее, есть сильная социальная поддержка. И это не на словах, а...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Мнение: строительство забора на белорусско-польской границе запустит необратимые процессы в природе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by