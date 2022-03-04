Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более 62% семей с детьми воспитывают одного ребенка, сообщила журналистам советник председателя Белорусского союза женщин, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране есть проблема рождения вторых и последующих детей. У нас множество семей, которые имеют одного ребенка. В Минске более 62% таких семей. И сегодня мы должны все вместе, прежде всего женщины, рассказать о том, что семья, где двое, трое и более детей, - это счастливая семья. Что эта семья должна стать брендом Республики Беларусь. Мы говорим о том, что воспитывать и рожать детей сегодня в нашей стране - это здорово. Есть у детишек будущее, есть сильная социальная поддержка. И это не на словах, а на деле мы видим", - рассказала Жанна Романович.

При этом, по ее словам, количество многодетных семей в стране постоянно растет.

"Наша женская организация видит не только проблемы демографической безопасности. Мы видим и проблемы браков и разводов, распространения наркотиков среди молодежи, - отметила Жанна Романович. - Мы работаем и над тем, чтобы в стране широко отмечался День отца. Мы понимаем, что общими усилиями и женщин, и мужчин мы сумеем решить проблемы демографической безопасности и равного отношения родителей к воспитанию детей в семье".-0-