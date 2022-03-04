Жуйков: наша страна подтверждает приверженность важнейшим общечеловеческим идеалам

Источник материала: БелТА

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Наша страна на уровне высшего законодательного акта, обновленной Конституции, подтверждает свою приверженность важнейшим общечеловеческим гуманистическим идеалам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Могилевской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков.

"Все мы стали свидетелями и участниками важнейших общественно-политических трансформаций, которые вне всякого сомнения войдут в учебники по истории, - отметил Павел Жуйков. - С подписанием главой государства Решения республиканского референдума открывается новая страница в судьбе белорусского народа. Особую ценность это историческое событие приобретает на фоне событий в Украине и острейшего кризиса международных отношений. Наша страна на уровне высшего законодательного акта подтверждает свою приверженность важнейшим общечеловеческим гуманистическим идеалам".

По словам председателя областной организации, в обновленной Конституции на основе многовекового опыта развития на наших землях общественных отношений выкристаллизованы фундаментальные категории, лежащие в основе белорусской государственности, - традиционные ценности, справедливость и подлинное народовластие.

Как представитель профсоюзного движения, Павел Жуков акцентировал внимание на особой заботе государства о наиболее уязвимых категориях населения, подтверждении в Основном законе права на труд, а также принципа социального партнерства как инструмента регулирования отношений в социально-трудовой сфере.-0-