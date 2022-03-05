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Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

05.03.2022 09:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Лободинский Сергей Николаевич - (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич - (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Козел Дмитрий Иванович - (80232331237),

председатель Совета депутатов Гродненского облисполкома Жук Игорь Георгиевич - (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович - (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич - (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Лазаревич Надежда Анатольевна - (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями...
 
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