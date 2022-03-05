Дегустацией блюд и спортивными состязаниями отметят Масленицу студенты Витебской области

Источник материала: БелТА

5 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебская областная студенческая Масленица сегодня пройдет на базе культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" с 10.00 до 16.00. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме БРСМ.

В мероприятии примут участие более 50 студентов учреждений высшего образования Витебска. "Веселый разгуляй пройдет в рамках II форума студенческой молодежи, посвященного Году исторической памяти. Форум направлен на укрепление связей между студентами вузов нашей области. Прекрасно, что молодое поколение ценит и бережет традиции нашей Родины. Их участие в студенческой Масленице этому подтверждение", - отметил первый секретарь обкома БРСМ Владимир Бабичев.

На открытом диалоге "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", которым откроется праздник, молодежь встретится с руководством области. Студенты обсудят в том числе тему состоявшегося референдума и его результаты.

Затем студенты будут соревноваться в сборке спилс-карт Республики Беларусь, команды смогут проявить и скорость, и наблюдательность. После этого у участников будет возможность посетить мастер-класс по вытинанке. Молодежи покажут, как из обычного листка бумаги создать великолепное резное кружево с изображением птиц - вестников счастья, символизирующих и приход весны.

После торжественного открытия праздника участники представят на выставке-дегустации традиционные и оригинальные масленичных блюда. Подкрепившись, студенческая братия покажет все, на что способна в спортивных состязаниях. Сильные и могучие богатыри будут поднимать пудовые гири и перетягивать противника крепким канатом. По окончании соревнований организаторы вручат самым активным призы и диплом.

Творческая жилка молодежи найдет выход в концертной программе. После этого по берегу Западной Двины пройдет театрализованное шествие с соломенным чучелом, которое по обычаю сожгут, чтобы прогнать зиму и привлечь на огонек весну.

Завершится студенческий праздник яркой дискотекой под открытым небом.-0-