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Раненую украинку с ребенком доставили в мозырскую больницу

06.03.2022 09:39 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырскую ЦРБ доставили раненую женщину с ребенком. Экипаж скорой помощи привез ее с украинско-белорусской границы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Гомельщина официально".

По данным главного врача Мозырской ЦРБ Натальи Тишковой, сегодня утром на машине скорой помощи от украинско-белорусской границы доставили в приемное отделение раненую женщину с ребенком 2006 года рождения. Девочка не пострадала.

Женщине оказали в больнице своевременную помощь. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

"Восстановление здоровья женщины - в заботливых руках мозырских медиков. Украинка благодарна российским военнослужащим, которые оперативно эвакуировали и довезли ее до границы, а также белорусским медикам - за помощь и внимание", - уточняется в сообщении.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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По данным главного врача Мозырской ЦРБ Натальи Тишковой, сегодня утром на машине скорой помощи от украинско-белорусской границы доставили в приемное отделение...
 
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