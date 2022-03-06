|
Раненую украинку с ребенком доставили в мозырскую больницу
06.03.2022 09:39 — | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырскую ЦРБ доставили раненую женщину с ребенком. Экипаж скорой помощи привез ее с украинско-белорусской границы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Гомельщина официально".
По данным главного врача Мозырской ЦРБ Натальи Тишковой, сегодня утром на машине скорой помощи от украинско-белорусской границы доставили в приемное отделение раненую женщину с ребенком 2006 года рождения. Девочка не пострадала.
Женщине оказали в больнице своевременную помощь. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.
"Восстановление здоровья женщины - в заботливых руках мозырских медиков. Украинка благодарна российским военнослужащим, которые оперативно эвакуировали и довезли ее до границы, а также белорусским медикам - за помощь и внимание", - уточняется в сообщении.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным главного врача Мозырской ЦРБ Натальи Тишковой, сегодня утром на машине скорой помощи от украинско-белорусской границы доставили в приемное отделение...
|
Архив (Новости регионов)