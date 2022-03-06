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В Минске на перекрестке проспектов Победителей и Машерова временно не работают светофоры

06.03.2022 10:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке проспектов Победителей и Машерова временно не работают светофоры, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтом на пересечении проспектов Победителей и Машерова до 15.00 не будет работать светофорное регулирование", - говорится в сообщении.

ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В связи с ремонтом на пересечении проспектов Победителей и Машерова до 15.00 не будет работать светофорное регулирование", - говорится в сообщении.
 
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