Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 14 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 датчики будут работать на 17-м, 19-м, 36-м, 41-м, 53-м км МКАД (90 км/ч); пр.Независимости, 45, 99; пр.Дзержинского, 1Е, 3Б; пр.Жукова, 17; ул.Притыцкого, 38; пр.Партизанском, 75 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 скорость проконтролируют на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-