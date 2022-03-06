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"Найти работу и жить в человеческих условиях". Два молодых украинца пришли в Гомельскую область
06.03.2022 12:33 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два молодых украинца закончили оформлять документы и прибыли в Гомельскую область через пункт пропуска "Веселовка" Добрушского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Гомельщина официально".
Как сообщается, мужчины - уроженцы Николаевской области, работали в лесозаготовительной организации в Черниговской области. Вернуться домой они не рискнули, оставаться по месту работы тоже посчитали небезопасным. К тому же нет еды, тепла, связи, перебои с поставкой воды.
"Услышали, что Беларусь открыла гуманитарный коридор для мигрантов из Украины, приняли решение спасаться в этом направлении. Пешком пришли из Лемешовки Черниговской области. В Беларуси надеются найти работу и жить в спокойных человеческих условиях", - уточняется в сообщении.-0-
Фото Telegram-канала "Гомельщина официально"
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Как сообщается, мужчины - уроженцы Николаевской области, работали в лесозаготовительной организации в Черниговской области. Вернуться домой они не рискнули,...
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