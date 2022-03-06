Когда в гостях хорошо и спокойно, или Как устроилась семья из Украины в здравнице под Гомелем

Источник материала: БелТА

Многодетная мама Елена прибыла в Беларусь 2 марта. Тогда ей пришлось взять самое дорогое - детей - и покинуть село Деревины Черниговской области в связи с событиями в Украине. Спустя время женщина смогла поделиться, какие эмоции ей пришлось пережить за минувшие дни: от ухода из своего дома до заселения в здравницу. Корреспонденты БЕЛТА поближе познакомились с семьей Елены.





С первого этажа жилого корпуса санатория в Гомельском районе слышны детский смех и ребячья суета. На втором - веселье полным ходом. Еще несколько дней назад здесь была совсем другая атмосфера.





Непростое решение покинуть дом, спешные сборы и путь к спокойной жизни. Елена с детьми, как и ее односельчанка с двумя дочерьми, пришла к пункту пропуска "Андреевка" на белорусско-украинской границе. Примерно 5 км от родного села. Немногочисленные сумки загружены в алую коляску, сверху малышка. Буквально через пару часов семью разместили в одной из здравниц в Гомельском районе. Теперь дети и взрослые обеспечены всем необходимым.





"Мы боялись за своих детей, за свою жизнь - мало ли что. Возле нашего двора в деревне прошли сотни и сотни единиц боевой техники: танки, БТРы. Мы боялись, просто плакали. Спали обутыми, одетыми. Не знали, куда бежать. Прятались в погребах. Решили ехать в Беларусь. Каждая мама хочет для своих детей только лучшего", - рассказывает она.





От границы семьи сопровождали психологи Гомельского областного УМЧС, представители миграционной службы. Доставили на автобусе. В дороге дети листали красочные книжки по безопасности.









До заселения гостей накормили в столовой. Затем - знакомство с комнатами, где тепло и уютно. Сейчас для безопасности семей у их корпуса круглосуточно дежурят правоохранители.





Поводов для беспокойства о насущном у женщины нет. "Сначала к нам пришли доктора, проверили все ли в порядке с детками, с нами. И Красный Крест оказал нам помощь. Помогли все, кто чем мог. Здесь нам тепло и спокойно. Спасибо огромное за все. Мы в спокойствии, за детей не переживаем, - говорит Елена. - Постелька чистая. И хорошо, и тепло. Есть водичка, и холодная, и горячая. Все хорошо".





Василий, Иван, Каролина и Виолетта - у женщины четверо детей. Младшей доченьке всего два года, старшему сынишке шесть лет, двойняшкам по пять. Веселая компания. Шестилетний Вася считает себя маминым помощником: как-никак самый старший в детской команде.





"Кормят хорошо: и первое, и второе. Горяченькие супы, картошка, салаты. Все вкусно. И соки, и фрукты привозят: апельсины, яблоки - все дают деткам. Они играют, веселятся", - говорит многодетная мама.





Гомельская областная организация Белорусского Красного Креста действовала на опережение. Еще до приезда семей в санаторий завезли самое необходимое, что может им понадобиться в такой ситуации. К вечеру уточнили, что еще конкретно надо взрослым и детям.





"Нам принесли целый пакет игрушек. Я вот себе выбрал такого слоненка с мамой. А еще смотрите, какой у меня единорожка! Знаете, как он по радуге может скакать?" - пятилетний Ванечка с детской непосредственностью делится своими открытиями. Его сестренка несет показать свои новые фломастеры. И цвета выбирает яркие. Двойняшки с доверием смотрят на взрослых огромными голубыми глазами. Дети кувыркаются, показывают, как классно у них получается стоять на одной ноге.





"А мне ушко полечили. Болело. Будет хорошо", - делится Вася.





Посмотрели мультики, нарисовали рисунок, раскрасили картинки, побегали, поиграли - каждый наперебой старается рассказать о своих приключениях. Кстати, в корпусе настроили Wi-Fi. Женщины связались с родными, сообщили, что с ними все в порядке. И детям счастье: несколько серий "Щенячьего патруля" посмотрели. Любимый мультик.





В планах Елены - устроиться на работу в хозяйство, определить детей в школу, садик. Она говорит, что Беларусь для нее не чужая страна: в 2014 году работала в хозяйстве Усохской Буды Добрушского района. "Доила коров. Потом забеременела сыном, уехала в Украину. Там рожала, так как я гражданка Украины. В Беларуси родственников нет, хотя знакомые и друзья есть в Добрушском районе. Будем проситься в колхоз в Усохскую Буду, чтобы нам там выдали дом и мы туда поехали бы на работу. Деток надо определять в школу, в садики, чтобы они учились здесь дальше", - делится многодетная мама.





Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук и заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов навестили украинские семьи.





Николай Рогащук заметил изменения даже во взглядах детей и взрослых. "За пару дней с их приезда они заметно оживились. В глазах нет испуга, смотрят по-доброму. Они всем довольны. Кормят хорошо. У одного ребенка были проблемы с ухом. Его показали врачам, прописали лекарства, выдали", - отмечает он.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области приветствует планы украинок: "Если кто-то из украинских граждан захочет остаться в Беларуси, здесь найдут для них работу и жилье. Мы это уже проходили в 2014 году, когда обострилась проблема в Донбассе. Многие граждане Украины остались здесь. И сейчас мы найдем и предоставим гражданам работу. Если есть желание остаться, все решаемо и по жилью, и по работе. У нас хватает рабочих мест, чтобы трудиться и в сельском хозяйстве, и на промышленных предприятиях. Хватает и жилья. Главное, чтобы у них было желание оставаться и работать", - подчеркивает он.





Владимир Привалов побеседовал с детьми и заключил: "Они должны чувствовать себя как дома". Это посыл руководства области.





К слову, ситуация - на личном контроле и председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко.

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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