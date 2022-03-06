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ФОТОФАКТ: Весна в Минске
06.03.2022 15:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, воздух в Минске 6 марта днем прогрелся до 2-3 градусов тепла. Солнце радует сегодня минчан и гостей города.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Солнце радует сегодня минчан и гостей города.
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