Источник материала: БелТА

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Директор барановичского ОАО "Торгмаш" Сергей Герасимчик в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал, какие шаги намерено предпринять предприятие в условиях санкционного давления.

"Связи нарабатываются годами. Конечно, для нас, производителей, потерять рынок - это ощутимо. Каждый из рынков важен. Но мы мобилизуем все усилия, чтобы заниматься диверсификацией, расширением географии сбыта. В нашем сегменте много конкуренции, она становится все жестче. Знаем емкость каждого рынка, постоянно проводим аналитику в сфере продаж пищевого оборудования", - рассказал Сергей Герасимчик.

"Торгмаш" 90% продукции экспортирует. Основной партнер предприятия - Россия. Барановичские производители участвуют и в государственных, и в коммерческих закупках. "Сейчас идут отгрузки в Молдову, Польшу, страны Балтии. Есть желание продвигаться дальше. Обсуждаются поставки на рынки Сербии, Хорватии, Албании, Венгрии. Есть устные договоренности. Не знаю, как на этом отразится ситуация с санкциями, но желание сотрудничать с нами есть", - отметил директор "Торгмаша".

Сергей Герасимчик добавил, что предприятие нацелено работать в странах дальней дуги. "Рынок арабских стран для нас очень интересен. Отрабатывали страны Африки. Любой вариант для сотрудничества отрабатывался и отрабатывается", - подчеркнул собеседник.-0-