ФОТОФАКТ: Родители солдат-срочников встретились с сыновьями

Источник материала: БелТА

6 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Родители солдат-срочников, которые проходят службу в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, посетили своих сыновей в расположении воинской части. Здесь они смогли встретиться и пообщаться с сыновьями и убедиться, что их дети живы, здоровы и находятся в пункте постоянной дислокации.-0-

Фото Александра Хитрова



























































