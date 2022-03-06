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ФОТОФАКТ: Родители солдат-срочников встретились с сыновьями
06.03.2022 16:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Родители солдат-срочников, которые проходят службу в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, посетили своих сыновей в расположении воинской части. Здесь они смогли встретиться и пообщаться с сыновьями и убедиться, что их дети живы, здоровы и находятся в пункте постоянной дислокации.-0-
Фото Александра Хитрова
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Здесь они смогли встретиться и пообщаться с сыновьями и убедиться, что их дети живы, здоровы и находятся в пункте постоянной дислокации.
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