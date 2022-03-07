Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 15 местах Минска

Источник материала: БелТА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 15 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики проконтролируют скорость на пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58/1 (60 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), Игуменском тракте, 30 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 скорость проконтролируют на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-