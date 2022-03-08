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Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 15 участках в Минске

08.03.2022 09:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 15 участках дорог в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 12.00 до 14.00 контроль скорости будет производиться на ул. Академической, 30 (60 км/ч), ул. Ленина, 46 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), пр. Независимости, 156 (80 км/ч) и пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч). Кроме этого, контролировать движение транспорта будут на ул. Орловской, 80 (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 и 108 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70А (60 км/ч), ул. Радиальной, 54 (60 км/ч). Ограничение в 60 км/ч действует на ул. Ваупшасова, 4/15, ул. Кабушкина, 5 и пр. Машерова, 51 - здесь также будут следить за скоростью движения автотранспорта.

С 20.00 до 03.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
 
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