Тест на парковку, знание ПДД и зоркость: лучшую автоледи выберут в Витебске

Источник материала: БелТА

8 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске пройдет конкурс среди женщин-водителей, где выберут лучшую автоледи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Организатор конкурса - областная Госавтоинспекция - приглашает любительниц авто на соревнования, где можно проявить себя идеальным и дисциплинированным водителем, а также получить массу эмоций и впечатлений.

Дамам за рулем предстоит пройти семь этапов. В частности, им нужно будет ответить на вопросы по ПДД, чтобы лишний раз вспомнить, в какое зеркало следует смотреться, когда красишь губки. Инспекторы ГАИ выведают все самые страшные секреты дам: проверят по базе, когда и где они нарушали правила. А если те ни разу не попались, то получат звание самого дисциплинированного водителя. Филигранность вождения автоледи смогут проявить в конкурсе "Змейка", причем им нужно будет проехать как передним, так и задним ходом. На этапе "Стоп-линия" каждая участница сможет показать точность и заодно проверить, как работают тормоза в ее "ласточке". Здесь каждый миллиметр будет влиять на результат. Если кто-то из представительниц прекрасной половины человечества владеет мастерством боковой парковки, то высший балл в этом испытании будет за ней. "Формула-1" со стаканом на крыше машины станет еще одним непростым тестом на аккуратность вождения.

В этом году на соревнованиях организаторы вводят новый этап - замену колеса. Так что дамам желательно заранее позаботиться о маникюре и захватить хозяйственные перчатки.

Участниц ждут призы и, конечно же, праздничные букеты.-0-