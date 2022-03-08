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Тест на парковку, знание ПДД и зоркость: лучшую автоледи выберут в Витебске
08.03.2022 09:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске пройдет конкурс среди женщин-водителей, где выберут лучшую автоледи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Организатор конкурса - областная Госавтоинспекция - приглашает любительниц авто на соревнования, где можно проявить себя идеальным и дисциплинированным водителем, а также получить массу эмоций и впечатлений.
Дамам за рулем предстоит пройти семь этапов. В частности, им нужно будет ответить на вопросы по ПДД, чтобы лишний раз вспомнить, в какое зеркало следует смотреться, когда красишь губки. Инспекторы ГАИ выведают все самые страшные секреты дам: проверят по базе, когда и где они нарушали правила. А если те ни разу не попались, то получат звание самого дисциплинированного водителя. Филигранность вождения автоледи смогут проявить в конкурсе "Змейка", причем им нужно будет проехать как передним, так и задним ходом. На этапе "Стоп-линия" каждая участница сможет показать точность и заодно проверить, как работают тормоза в ее "ласточке". Здесь каждый миллиметр будет влиять на результат. Если кто-то из представительниц прекрасной половины человечества владеет мастерством боковой парковки, то высший балл в этом испытании будет за ней. "Формула-1" со стаканом на крыше машины станет еще одним непростым тестом на аккуратность вождения.
В этом году на соревнованиях организаторы вводят новый этап - замену колеса. Так что дамам желательно заранее позаботиться о маникюре и захватить хозяйственные перчатки.
Участниц ждут призы и, конечно же, праздничные букеты.-0-
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Организатор конкурса - областная Госавтоинспекция - приглашает любительниц авто на соревнования, где можно проявить себя идеальным и дисциплинированным...
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