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"Устали бояться, жить в подвалах": на погранпереходе "Александровка" обратились за помощью 47 граждан Украины

08.03.2022 11:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С 20 часов 7 марта на погранпереходе "Александровка" Наровлянского района обратились за помощью 47 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Гомельщина официально".

Все обратившиеся - из поселка Гостомель. Это семьи с маленькими детьми, пожилые люди. "Рассказывают: устали бояться, жить в подвалах. До белорусской границы беженцам по гуманитарному коридору помогли добраться российские военные. К утру тех украинских мигрантов, кого не встретили родные и знакомые, расселили в гостиницы Наровли и Мозыря", - уточняется в сообщении.

На данный момент решаются вопросы оформления регистрационных документов тем, кто останется в Беларуси. Также продумываются оптимальные варианты дальнейшего транзита для тех, кто намерен отправиться в третьи страны.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Все обратившиеся - из поселка Гостомель. Это семьи с маленькими детьми, пожилые люди.
 
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