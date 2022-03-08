"Устали бояться, жить в подвалах": на погранпереходе "Александровка" обратились за помощью 47 граждан Украины

Источник материала: БелТА

8 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С 20 часов 7 марта на погранпереходе "Александровка" Наровлянского района обратились за помощью 47 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Гомельщина официально".

Все обратившиеся - из поселка Гостомель. Это семьи с маленькими детьми, пожилые люди. "Рассказывают: устали бояться, жить в подвалах. До белорусской границы беженцам по гуманитарному коридору помогли добраться российские военные. К утру тех украинских мигрантов, кого не встретили родные и знакомые, расселили в гостиницы Наровли и Мозыря", - уточняется в сообщении.

На данный момент решаются вопросы оформления регистрационных документов тем, кто останется в Беларуси. Также продумываются оптимальные варианты дальнейшего транзита для тех, кто намерен отправиться в третьи страны.-0-