Источник материала: БелТА

Сегодня, поздравляя женщин с их замечательным праздником, мы говорим о том, что они не только поддерживают домашний очаг, но и вносят огромный вклад в развитие здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, промышленности.

О своем трудовом пути и слагаемых успешной работы рассказала корреспонденту БЕЛТА директор ОАО "Гронитекс" Светлана Смирнова.

У руля предприятия она более 5 лет. Трудовой путь начинался здесь же более 20 лет назад с должности комплектовщика на чулочно-носочном участке. "Придя на должность директора предприятия, я понимала всю ответственность и сложности, которые меня ожидают. На предприятии я более 20 лет. И каждого сотрудника знаю не просто в лицо, а знаю внутренний мир каждого работника. Все их плюсы и минусы. И, конечно, чтобы остаться с коллективом и добиваться результатов, я расставила приоритеты. В первую очередь это профессионализм, несмотря на личностные качества", - отмечает Светлана Смирнова.

В выборе профессии она пошла по стопам своих родителей. Сначала окончила Гродненское высшее профессиональное училище легкой промышленности. И пришла работать комплектовщиком.

"На предприятие, когда я была еще маленькой девочкой, в лет 10 меня привела мама. Мне все было интересно, все нравилось. Они с отцом здесь проработали практически всю жизнь. И так сложилось, что после окончания училища я поступила в технологический университет в Витебск на заочное отделение и параллельно работала на предприятии рабочей. После того, как окончила вуз, мою кандидатуру рассмотрели, и я стала мастером на производственном участке. Так потихоньку и началась моя карьера", - рассказывает Светлана Смирнова.

Позже возглавила технический отдел, а затем - управление по маркетингу и научно-техническому развитию. Высокий профессионализм вел молодую женщину по служебной лестнице все выше. Заместитель главного инженера по производству, заместитель директора по коммерческим вопросам, а сейчас - должность директора ОАО "Гронитекс". Без сомнения, трудовой путь, который начинался с рабочей специальности, - большое подспорье на должности руководителя.

"Но поначалу было сложно. Когда ты выходец из коллектива, тебя воспринимают больше как коллегу, а не руководителя. Поэтому пришлось показывать себя и завоевывать доверие и уважение коллектива", - делится директор ОАО "Гронитекс".

Светлана Смирнова добавляет, что руководить не сложно. Особенно, если любишь работу и если процесс поглощает тебя на все 100%. Если живешь работой и люди это видят, то результат не заставит себя ждать.

А результаты действительно у предприятия хорошие. "В 2020 году мы реализовали инновационный проект, который направлен на диверсификацию ассортимента и рынков сбыта. Реализация этого проекта позволила достичь неплохих результатов. Экономические показатели, я бы сказала, ошеломительные за всю историю предприятия. Экспорт - на уровне 195% к уровню прошлого года. Если в денежном выражении, то это более $11 млн", - говорит Светлана Смирнова.

Эта положительная динамика, к слову, позволила заявиться на конкурс среди организаций промышленности, подчиненных республиканским органам госуправления. Вполне возможно, что в ближайшем будущем ОАО "Гронитекс" будет занесено на Доску почета Гродненской области. Директор предприятия отмечает, что это возможно только в том случае, когда весь коллектив болеет за результат. В команде профессионалов, которые любят свою работу, относятся к ней со всей ответственностью, просто работать и добиваться результата.

О своем подходе к работе Светлана Смирнова скромно говорит, что старается правильно расставлять приоритеты и грамотно распоряжаться временем. "Если ты понимаешь работу, рационально расписываешь свой день, то хватает времени на все: и на любимую работу, и на семью". И добавляет, что 8 марта больше всего ей хотелось бы пожелать себе и всем женщинам самого главного: здоровья, мира и надежного тыла. Чтобы глаза каждой представительницы прекрасной половины человечества сияли, а это возможно, когда и на работе, и в семье все складывается успешно".-0-