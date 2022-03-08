ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске

Источник материала: БелТА

8 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске прошел конкурс среди женщин-водителей, во время которого выбрали лучшую автоледи. Организатор конкурса - областная Госавтоинспекция - пригласила любительниц авто на соревнования, где можно было проявить себя идеальным и дисциплинированным водителем, а также получить массу эмоций и впечатлений.-0-

Фото Александра Хитрова



















































