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ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
08.03.2022 14:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске прошел конкурс среди женщин-водителей, во время которого выбрали лучшую автоледи. Организатор конкурса - областная Госавтоинспекция - пригласила любительниц авто на соревнования, где можно было проявить себя идеальным и дисциплинированным водителем, а также получить массу эмоций и впечатлений.-0-
Фото Александра Хитрова
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Организатор конкурса - областная Госавтоинспекция - пригласила любительниц авто на соревнования, где можно было проявить себя идеальным и дисциплинированным...
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