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ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске

08.03.2022 14:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске прошел конкурс среди женщин-водителей, во время которого выбрали лучшую автоледи. Организатор конкурса - областная Госавтоинспекция - пригласила любительниц авто на соревнования, где можно было проявить себя идеальным и дисциплинированным водителем, а также получить массу эмоций и впечатлений.-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
ФОТОФАКТ: Лучшую автоледи выбрали в Витебске
 
Теги: Витебск
 
 
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Организатор конкурса - областная Госавтоинспекция - пригласила любительниц авто на соревнования, где можно было проявить себя идеальным и дисциплинированным...
 
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