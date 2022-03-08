Чаусские школьники поздравили с 8 Марта бывших педагогов

Источник материала: БелТА

8 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся средней школы №2 города Чаусы поздравили с 8 Марта женщин-педагогов, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении образования.

Цветы, сладости и, конечно же, внимание - самое главное, что нужно в этот праздничный день представительницам прекрасного пола. Для учителей, которые на протяжении многих лет передавали подрастающему поколению свой опыт и знания, такой неожиданный визит стал радостным и значимым событием.

"Такие приятные сюрпризы на праздник - это всегда замечательно, - делится впечатлениями педагог с 47-летним стажем Тамара Мордачева. - Меня поздравили и профком, и руководство школы, и ребята, которых я знаю как активистов и участников олимпиадного движения. Мне очень приятно, что именно они пришли сегодня ко мне в гости. Уверена, что нам все-таки удалось воспитать достойное поколение. Потому что мы до сих пор живем в прекрасной стране, однако это не только благодаря людям старшего возраста, но и нашей молодежи. Они идут по нашим стопам: защищают нашу свободу и независимость, то есть все то, что создано предыдущими поколениями. Я горжусь этими ребятами".

Людмила Елтуховская с такой же теплотой и вниманием встречает своих гостей. "Ребята приходят нас поздравлять не только в день 8 Марта, но и посещают на все другие праздники. И это всегда очень приятно. Они предлагают нам оказать какую-то помощь, что-то сделать. Учащиеся средней школы №2 очень внимательные. Особенно ценно это для пенсионеров в возрасте. Они всегда приносят цветы и подарки. Я очень довольна, что когда-то пошла в учителя, много лет проработала в начальных классах. Несмотря на завершение трудовой деятельности, до сих пор общаюсь со своими учениками. Мы переписываемся в соцсетях, встречаемся вживую, городок ведь маленький. Сегодня я тоже волнуюсь, под впечатлением от их поздравления".

Как отметили в учебном заведении, в школе сложилась давняя традиция поздравлять ветеранов. Это важно как для людей, которые посвятили свою профессиональную карьеру работе с детьми, так и для молодежи, которая благодаря преемственности поколений перенимает все самое лучшее. "Мы считаем, что нашим ветеранам очень приятно получать поздравления и теплые слова, они действительно ценят это. Мы не имеем права их забывать, а должны навещать и всячески помогать", - уверены ребята.-0-