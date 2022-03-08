Фотограф о дамах в кадре: в любом возрасте женщина должна чувствовать свою неповторимость

Источник материала: БелТА

8 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В любом возрасте женщина должна чувствовать свою неповторимость, свою значимость и свое достоинство. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА основатель гомельской школы фотографии "За кадром" Анастасия Концевенко.

В фокус камеры Анастасии попадают девочки, девушки, женщины самого разного возраста. Как автор многочисленных проектов она не раз раскрывала гомельчанок с необычного ракурса. К примеру, вместе со своими выпускниками сквозь призму камеры постаралась иначе взглянуть на людей, которые каждый день рушат стереотипы о своей профессии. Так, показали красоту гомельчанок, которые погружены в непривычную для женщин профессиональную сферу.

Фотограф уверена, природную красоту невозможно оставить за кадром. "Самое первое, что хочется отметить, это то, что наши девчата, женщины забывают о себе и не позволяют себе же расслабиться: лишний раз сходить в парикмахерскую или на массаж. Чтобы просто почувствовать свою ценность. То же касается и фотографии. Рядом с нами очень много интересных, необычайных женщин со своей судьбой, достойных любви к себе самой", - рассказала она.

Анастасия отметила одну особенность: юные девушки еще не верят в свою неповторимость, а дамы мудрого возраста - уже. Нередко женщины в возрасте, особенно 50+, стесняются таких вещей, которых другие люди в них просто не замечают. "Были случаи, когда женщины очень зажимались из-за того, что на их прекрасном лице появилась еще одна морщинка. Честно сказать, даже фокусируясь на лице, не замечаю этого. Точно так же и сотни других людей. Мы друг друга воспринимаем не по морщинкам или килограммам. Важнее свет, энергетика, которую несет каждая из нас. Важно чувствовать себя органично в любом возрасте. В этом и есть женская красота как ценность природы. Сама природа создала то, что необходимо", - подчеркнула она.

По мнению фотографа, многие не имеющие значения, но влияющие на настроение и восприятие нюансы женщины надумывают себе сами. "Иногда во время съемки женщина не может думать ни о чем, кроме локона, который, как ей кажется, плохо лежит. Конечно, стараюсь поправить, если в этом есть необходимость. Но в большинстве случаев это надуманная история. Всегда стараюсь отвлечь, сконцентрировать внимание на невероятном цвете глаз, других особенных чертах женщины", - рассказала Анастасия.

На вопрос, есть ли понятие женской красоты, мастер фотографии отмечает, что как таковых канонов не прописано ни в одном учебнике. "Думаю, надо воспринимать как аксиому, что каждая женщина красива. Природа одаривает каждую по-своему. Даже прогуливаясь с мужем по городу, не устаю замечать красоту вокруг: чей-то привлекательный взгляд, необыкновенный цвет глаз, тонкие запястья, длинные утонченные пальцы, изгиб шеи, цвет кожи, веселые веснушки, милые кудряшки. Все это вместе и по отдельности уникально", - пояснила она.

Анастасия призналась, что наше время дает возможность каждому человеку быть кем он хочет не только в профессиональном плане. "Отсутствуют какие-либо стереотипы, ограничения. Поэтому и возраст стоит воспринимать как очередную цифру, которая открывает новые возможности при имеющейся глубине, мудрости, опыте. Соответственно, и самоценность на уровне", - дополнила девушка.

"И поход на фотосессию - это своего рода импровизация, сродни походу к психологу. Это, как бы парадоксально ни звучало, возможность заглянуть внутрь себя, увидеть себя же со стороны. Главное, довериться фотографу, выбрать образ по душе, а не следовать инстаграмным идеалам. Всегда и во всем женщина должна чувствовать себя органично: будь то прогулка с собакой в зимнем лесу, фотосессия в роскошном белье да и просто дома на кухне. Самое главное - прислушиваться к своей душе, чем она горит, что подсказывает. Мне всегда приятно снимать то, что внутри, чем светится человек, а не в каком-то надуманном образе", - резюмировала фотограф. Анастасия пожелала всем девочкам, девушкам, женщинам оставаться влюбленными в жизнь и в себя, окружение это обязательно увидит и оценит.-0-