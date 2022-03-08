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ФОТОФАКТ: Брестские военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта
08.03.2022 17:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады праздничным флешмобом поздравили брестчанок с Днем женщин - на улицах города подарили дамам цветы.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады праздничным флешмобом поздравили брестчанок с Днем женщин - на улицах города...
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