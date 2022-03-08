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Гродненские таможенники поздравили въезжавших в Беларусь женщин с 8 Марта
08.03.2022 18:03 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Гродно. /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники поздравили женщин с 8 Марта на границе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Всем представительницам прекрасной половины человечества, которые 8 марта въезжали в Беларусь, гродненские таможенники вручили цветы. Акция прошла в пунктах пропуска "Берестовица", "Привалка", "Бенякони", "Котловка", "Каменный Лог". Цветы получили более 20 женщин, которые сегодня въезжали в Беларусь. Для них это стало приятным сюрпризом.
Подобное поздравление с Международными женским днем для таможенной службы - уже традиция. Не остались без внимания и работницы смежных служб на границе, а также сотрудницы таможни. К слову, в Гродненской региональной таможне трудятся более 500 представительниц прекрасного пола.-0-
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Всем представительницам прекрасной половины человечества, которые 8 марта въезжали в Беларусь, гродненские таможенники вручили цветы. Акция прошла в пунктах...
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