Месячник историко-правовых знаний проведут в Брестской областной библиотеке

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9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В публичном центре правовой информации Брестской областной библиотеки имени М. Горького с 9 по 31 марта пройдет месячник историко-правовых знаний "Правовая весна", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Акция приурочена к Году исторической памяти, рассчитана на разные категории граждан, однако с акцентом на молодежь и пенсионеров. Так, для учащихся и студентов запланированы день профориентации, квиз, правовые игры. Для людей старшего поколения - бесплатное консультирование нотариусов и адвокатов. Спикерами станут сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, юридической консультации, отдела по гражданству и миграции, представители общественного объединения БРСМ, областного наркологического диспансера.

Ключевое мероприятие месячника - День памяти "Геноцид в Беларуси" - состоится 10 марта. Перед слушателями выступит старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева, которая расскажет о ходе расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Состоятся презентации выставки литературы из фонда библиотеки и архивных документов из фонда Государственного архива Брестской области.

"Развитие правового государства, формирование здорового гражданского общества требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет прав и свобод человека. Выступая инициатором месячника и предоставляя диалоговую площадку, Брестская областная библиотека как социальный институт реализует одну из главных своих функций - просветительскую", - отметили в учреждении.-0-