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"Гонар i мужнасць": МГУ им.Кулешова проведет конкурс для настоящих мужчин
10.03.2022 07:23 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Гонар i мужнасць" пройдет сегодня в Могилевском государственном университете им. А.А.Кулешова. Творческие состязания будет проходить среди парней, учащихся в вузе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела по воспитательной работе с молодежью МГУ им. А.А.Кулешова Екатерина Сапетова.
"Такой конкурс проводится в вузе раз в два года, их чередуем с конкурсом для студенток, - рассказала Екатерина Сапетова. - Конкурсная программа состоит из нескольких туров, в которых участники расскажут о себе, устроят дефиле в костюмах. Для второго тура ребята готовили видеоролики, в которых рассказывают о том, каким должен быть настоящий мужчина".
Третий этап - творческий. В этом этапе студенты продемонстрируют свои таланты и творческие возможности. Завершающим этапом соревнования станет танцевальный конкурс. Во время конкурса зрители смогут познакомиться с портфолио участников.
Соревноваться за звание "Гонар i мужнасць" будут 6 претендентов с разных факультетов. Членами жюри станут приглашенные гости.
Начало конкурса в 17.30.-0-
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Соревноваться за звание "Гонар i мужнасць" будут 6 претендентов с разных факультетов. Членами жюри станут приглашенные гости.
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