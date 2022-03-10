"Гонар i мужнасць": МГУ им.Кулешова проведет конкурс для настоящих мужчин

Источник материала: БелТА

10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Гонар i мужнасць" пройдет сегодня в Могилевском государственном университете им. А.А.Кулешова. Творческие состязания будет проходить среди парней, учащихся в вузе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела по воспитательной работе с молодежью МГУ им. А.А.Кулешова Екатерина Сапетова.

"Такой конкурс проводится в вузе раз в два года, их чередуем с конкурсом для студенток, - рассказала Екатерина Сапетова. - Конкурсная программа состоит из нескольких туров, в которых участники расскажут о себе, устроят дефиле в костюмах. Для второго тура ребята готовили видеоролики, в которых рассказывают о том, каким должен быть настоящий мужчина".

Третий этап - творческий. В этом этапе студенты продемонстрируют свои таланты и творческие возможности. Завершающим этапом соревнования станет танцевальный конкурс. Во время конкурса зрители смогут познакомиться с портфолио участников.

Соревноваться за звание "Гонар i мужнасць" будут 6 претендентов с разных факультетов. Членами жюри станут приглашенные гости.

Начало конкурса в 17.30.-0-