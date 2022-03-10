Более 200 спортсменов примут участие в Олимпийских днях молодежи в Бресте

Источник материала: БелТА

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во Дворце водных видов спорта с 15 по 19 марта пройдут республиканские Олимпийские дни молодежи по плаванию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта.

В соревнованиях примут участие сборные областей и Минска. В командных и личных зачетах выступят более 200 спортсменов - это юниоры 2006-2007 годов рождения и юниорки 2007-2008 годов рождения. Состязаться ребята будут на дорожках 50-метрового бассейна. Утром состоятся предварительные заплывы, на вечер намечены финалы.

Соревновательная программа начинается 16 марта. На протяжении четырех дней юноши и девушки определят сильнейших в плавании вольным стилем, баттерфляем, брассом, на спине, комплексном плавании. Предложены дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м. Также запланированы эстафеты.

Команда, которая наберет большее число очков, станет победителем Олимпийских дней молодежи. К слову, эти соревнования должны быть отборочными для участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Уже 4-9 апреля Дворец водных видов спорта в Бресте примет чемпионат Беларуси по плаванию.-0-