Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 15 участках

Источник материала: БелТА

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске сегодня будут работать на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В период с 12.00 до 24.00 системы включат на ул.Академической, 30 (60 км/ч), ул.Ленина, 46 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Партизанском, 108 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч), ул.Радиальной, 54 (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул.Кабушкина, 5 (60 км/ч), ул.Алибегова, 26 (60 км/ч).

На ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч) мобильные датчики скорости будут работать с 20.00 до 03.00.

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-