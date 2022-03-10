﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 15 участках

10.03.2022 07:41 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске сегодня будут работать на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В период с 12.00 до 24.00 системы включат на ул.Академической, 30 (60 км/ч), ул.Ленина, 46 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Партизанском, 108 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч), ул.Радиальной, 54 (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул.Кабушкина, 5 (60 км/ч), ул.Алибегова, 26 (60 км/ч).

На ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч) мобильные датчики скорости будут работать с 20.00 до 03.00.

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Более 200 спортсменов примут участие в Олимпийских днях молодежи в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by