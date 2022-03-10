Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту стартуют в Гродно

Источник материала: БелТА

10 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту стартуют сегодня в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УМЧС по Гродненской области Наталия Живолевская.

Соревнования будут проходить 3 дня. За пьедестал будут бороться спортсмены из девяти команд. Они представляют областные и Минское городское управления МЧС, в том числе примут участие в состязаниях две команды Университета гражданской защиты МЧС.

Республиканские соревнования соберут более 120 участников. Каждая команда будет представлена 3 девушками и 10 мужчинами. Их возраст - от 17 до 37 лет.

"Сегодня определятся лучшие в дисциплине "Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями", 11 марта - в двоеборье, а 12 марта - в дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни", - рассказала Наталия Живолевская.-0-