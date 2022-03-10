Пищеблоки 20 школ планируют обновить в Брестской области в этом году

Источник материала: БелТА

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году планируют обновить пищеблоки в 20 учреждениях общего среднего образования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования облисполкома.

Финансирование работ будет вестись за счет средств местных бюджетов. Всего на эти цели выделено Br2,4 млн. Планом предусмотрены как текущий, так и капитальный ремонты школьных столовых. В перечне - учреждения образования девяти районов, а также Бреста, Барановичей и Пинска.

Самыми капиталоемкими представляются модернизация столовой в брестской школе №27 и капремонт с модернизацией в школе №23 в областном центре. В городском бюджете на эти цели соответственно зарезервированы Br610 и Br607 тыс. Капитальный ремонт пищеблока Крошинской школы в Барановичском районе потребует Br300 тыс.

К новому учебному году обновят пищеблоки в школе №3 Березы и средней школе в агрогородке Стригинь. В бюджете Ганцевичского района предусмотрены средства на текущий ремонт пищеблока и обеденного зала в Круговичской ясли-сад - средней школе и гимназии в райцентре. Такие же работы запланированы в лицее, школах №12 и №16 Барановичей, трех школах Пинска - 17-й, 7-й и 11-й. Среди объектов также Оздамичская школа Столинского района, Малоритская школа №1, Каменецкая школа №2. В Лунинецком районе в план включили текущий ремонт пищеблоков школы №2 в райцентре и Велутской средней школы.

В прошлом году на ремонт пищеблоков и замену оборудования в Брестской области было затрачено Br2,2 млн. Тогда школьные столовые обновили в 14 учреждениях образования.-0-