Пинский район получит госзаймы на реконструкцию молочно-товарных ферм

Источник материала: Полесская правда

Завершение строительных работ на животноводческих объектах по производству коровьего молока поддержит Указ Президента № 269.



В Беларуси для завершения строительства и реконструкции в 2020 году молочно-товарных комплексов будут выделены бюджетные кредиты в сумме не более 46,07 млн рублей. Соответствующий Указ 17 июля подписал Президент Александр Лукашенко.

Документом предусмотрен механизм поддержки агропромышленного комплекса. Определены размеры и условия предоставления в 2020 году целевых бюджетных кредитов. Они будут выделены областным бюджетам. В свою очередь из областных центров будут выданы бюджетные займы организациям перерабатывающей промышленности с перечислением денежных средств на специальные счета, открытые в банках в белорусских рублях. Переработчики смогут направить эти средства на завершение в 2020 году строительства и реконструкции животноводческих объектов по производству коровьего молока в сельхозорганизациях.

В Брестской области на эти цели государство выделит до 5,15 млн рублей. В число получателей бюджетных займов включены Барановичский молочный комбинат и «Савушкин продукт». Эти два предприятия завершат работы на 8 животноводческих объектах области.

На Пинщине президентский указ поддержит реконструкцию трех молочно-товарных ферм в деревнях Домашицы (ОАО «Молотковичи»), Местковичи (КСУП «Стытычевское»), Боричевичи (ОАО «Пинскрайагросервис») и двух ферм в агрогородке Валище (ОАО «Валище»). Со всеми четырьмя хозяйствами Пинского района от перерабатывающей промышленности договоры заключит ОАО «Савушкин продукт».

Сегодня Пинский район – второй в Брестской области и четвертый в Беларуси сельскохозяйственный район-производитель молока. Ежедневно хозяйствами Пинщины производится 470 тонн молока. В районе активно ведется строительство новых молочнотоварных комплексов, реконструкция и модернизация существующих ферм и сооружений. Недавно состоялось открытие первого пускового комплекса МТК «Дубновичи» ОАО «Парохонское», рассчитанного на дойное стадо в 1 500 голов. В ближайший месяц введут в строй еще два объекта агропромышленного комплекса по производству молока в агрогородке Сошно и деревне Паре.