﻿ ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лёд водоёмов в Брестской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лёд водоёмов в Брестской области

04.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лёд водоёмов в Брестской области
В Брестской области ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед, поскольку он еще не достиг необходимой толщины, сообщили в областном совете общества спасания на водах.

На водоемах юго-западного региона с понижением температуры начал образовываться лед. Пока он поверхностный, из-за чего недостаточно прочный. «В районах Брестской области температуры разнятся. В ее северной части уже начался процесс образования льда. Райисполкомы начали принимать решения в период становления ледового покрова о запрете выхода на него, пока толщина не станет более 7 см», — подчеркнули собеседники. Сотрудники ОСВОДа планируют проводить совместные с МЧС и милицией профилактические рейды.

Специалисты обратили внимание, что лед толщиной 7 см может выдержать человека со средним весом, 9 см — человека с грузом, более 12 см — уже группу людей.

В первую очередь от выхода на непрочную поверхность водоемов предостерегают любителей зимней рыбалки. Кроме того, родителям нужно контролировать местонахождение детей. Так, в Барановичах 1 декабря из-за непрочного льда в воде оказались трое детей. На выручку им пришли двое очевидцев. Барановичский горисполком отметил спасителей грамотой и благодарностью, планируют их поощрить и в ОСВОДе.

На водоемах Брестской области с начала года погибли 57 человек (за аналогичный период 2018-го утонули 64), в том числе четыре ребенка. Спасены 43, из них 15 детей. Отмечается, что более половины утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, а трагедии, связанные с гибелью несовершеннолетних, произошли из-за халатности взрослых.

По информации БелТА

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Брестской области ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед, поскольку он еще не достиг необходимой толщины, сообщили в областном совете общества...
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Кореличского района полтора года не платил ЖКХ. По решению суда его выселили за долги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика