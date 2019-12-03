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В магазине женщина переоделась в новую шубу за 6 тысяч и ушла

04.12.2019 17:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичном магазине одна из покупательниц надела новую шубу за 6 тысяч рублей, не расплатилась и ушла в ней. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

36-летняя женщина из Минского района выбрала в магазине новую шубу за 6100 рублей и пошла с ней в примерочную, где сняла магнитную бирку и переоделась. Свою старую шубу она сложила в пакет — с которым и ушла, не расплатившись за обновку.

Работники магазина это заметили и обратились в милицию. Продать обновку женщина не успела — фигурантку задержали. В милиции она объяснила, что придумала такую схему из-за тяжелого материального положения.

Материалы проверки передали в Центральный (Минска) РОСК, где действиям женщины дадут правовую оценку.

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Теги: Минск
 
 
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Свою старую верхнюю одежду, в которой пришла, она просто сложила в пакет.
 
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