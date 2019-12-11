Строим свой бизнес вместе с «Белтелеком»(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень





В Новолукомле состоялась бизнес-презентация от компании «Белтелеком» «Современные возможности связи как решения для эффективного бизнеса». Среди участников – представители завода керамзитового гравия, отдела по образованию, Универсалторга, Лукомльской ГРЭС, Новолукомльского горисполкома, частного бизнеса и другие.





В. В. Федосенко, начальник Чашникского участка электросвязи Оршанского ЗУЭС ВФ РУП «Белтелеком», поблагодарил всех присутствующих за проявленный интерес к их услугам, сотрудничество на протяжении многих лет.





А затем специалисты-маркетологи презентовали современные услуги связи.

На базе оборудования платформы IMS предоставляется абоненту комплекс телекоммуникационных сервисов, аналогичных услугам офисных АТС. Услуга «Виртуальная АТС» позволяет организовать полноценную современную связь. Она объединит отдельные номера клиента в закрытую группу пользователей с присвоением каждому номеру короткого трёхзначного номера с возможностью бесплатного общения внутри группы, можно изменять количество рабочих мест как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от текущих потребностей. Пользователям этой услуги доступна идентификация вызывающего абонента, аудиоконференции (три и более участников), музыкальный марафон (музыка вместо гудков), виртуальный номер (многоканальный), минский номер (абоненту любого населённого пункта Беларуси будет выделен номер из массива местной нумерации г. Минска), при этом звонки на него будут осуществляться по местным тарифам и другое.





Затем была презентована «SMS-рассылка как дополнительный канал связи с клиентом». Рассылка сообщений осуществляется заказчиком услуги с помощью специализированного портала управления услугой. Используя мобильные номера своих клиентов, можно оперативно, массово проинформировать их о скидках, акциях, а также предоставить любую иную полезную информацию. При этом стоимость одной SMS будет равна 1 копейке.

Следующая услуга, презентованная маркетологами, – «Бесплатный Wi-Fi: от лояльности клиентов к управлению и анализу». Акцент сделан на владельцах кафе, ресторанов, частных клиник. «Белтелеком» предоставит сеть Wi-Fi, при этом доступ в вашу сеть пользователь может получить путём авторизации.





«Бизнес-кейс – уникальное пакетное предложение от компании «Белтелеком». Это доступ в сеть интернет на скорости приема/передачи 35/35 Мбит/с, телефонная связь на базе платформы IMS на условиях неограниченного количества соединений в сети, услуги антивирусной защиты и «Умный дом». Это лучшее решение для успешного бизнеса.





Далее присутствующим показали принцип работы в мобильном приложении «Мой «Белтелеком». Этот сервис позволяет абоненту самостоятельно подключать и отключать услуги, осуществлять смену тарифного плана, получать информацию о состоянии лицевого счета, управлять одновременно своими услугами и услугами своих близких. Приложение поддерживает онлайн-чат со специалистом службы поддержки и многое другое.





В заключении партнёрам была продемонстрирована услуга «Видеоконтроль», которая позволяет пользователю получать информацию с камер видеонаблюдения в режиме реального времени и отложенного просмотра, при этом видео с камер хранится 30 дней на сервере «Белтелеком».





Участники бизнес-презентации имели возможность обменяться опытом, получить консультации по интересующим вопросам. Более подробную информацию о предоставляемых услугах компании «Белтелеком» можно узнать на официальном сайте www.beltelecom.by.





Участники бизнес-презентации имели возможность обменяться опытом и получить консультацию.

Марина МИШУЛКОВА.