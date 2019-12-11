Студента-игромана, напавшего в Гомеле на свою квартирную хозяйку, отправили в колонию усиленного режима

Источник материала: Tut.by

В Гомеле осудили 19-летнего иностранного студента гомельского вуза за нападение на 23-летнюю девушку, у которой он снимал квартиру. Подробности рассказали в суде.



Фото: Reuters

Парень признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, из корыстных побуждений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Он же признан виновным в краже — и за это суд дал ему арест на срок 3 месяца.

По совокупности преступлений обвиняемый отправится на 13 лет и 1 месяц в колонию усиленного режима.

В пользу потерпевшей девушки с него взыскано 60 тыс. рублей компенсации морального вреда и 630 — матриального.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, 20 марта студент-второкурсник ГГУ им. Ф. Скорины договорился о встрече с хозяйкой квартиры, у которой он вместе с сокурсниками снимал жилье. Парень пообещал привезти ей деньги за проживание.

На встречу на автостоянке на улице Новополесской Гомеля девушка приехала на своем автомобиле. Разговор об оплате проходил в салоне, студент сидел на переднем пассажирском сиденье. Неожиданно он нанес девушке удар ножом в шею . Девушка выбежала из машины и побежала в сторону оживленного перекрестка. Парень ее догнал и еще несколько раз ударил ножом.

Девушку услышали прохожие, вызвали скорую и милицию. Тем временем молодой человек вернулся к машине, похитил сумку потерпевшей и скрылся — но его быстро задержали.

Позже было установлено, что студент часто пропускал занятия в университете, периодически был в долгах из-за пристрастия к азартным играм, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.