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Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»

12.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Людмила Прокопенко провела встречу с работниками сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино».

Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»

Людмила Ивановна проинформировала присутствовавших о состоянии дел в АПК, подробно остановившись на работе данного сельхозпредприятия, которое является лучшим в районе по ряду показателей. Она отметила, что на простых тружениках держится сельскохозяйственная отрасль, выразив уверенность, что и впредь работники РУП «Белоруснефть-Особино» будут наращивать обороты производства, тем самым задавая тон другим хозяйствам.Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»
Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»

Принявшая участие во встречи председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева подчеркнула, что профсоюзы всегда стоят на защите социально-экономических прав и законных интересов трудящихся.Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»
Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»
Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»
Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Людмила Прокопенко провела встречу с...
 
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