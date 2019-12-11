Людмила Прокопенко встретилась с трудовым коллективом сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино»

Источник материала: Газета Авангард

Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Людмила Прокопенко провела встречу с работниками сельхозучастка №2 РУП «Белоруснефть-Особино».





Людмила Ивановна проинформировала присутствовавших о состоянии дел в АПК, подробно остановившись на работе данного сельхозпредприятия, которое является лучшим в районе по ряду показателей. Она отметила, что на простых тружениках держится сельскохозяйственная отрасль, выразив уверенность, что и впредь работники РУП «Белоруснефть-Особино» будут наращивать обороты производства, тем самым задавая тон другим хозяйствам.





Принявшая участие во встречи председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева подчеркнула, что профсоюзы всегда стоят на защите социально-экономических прав и законных интересов трудящихся.









Ольга МАРЦЕЛЕВА

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