Глава Витебского горсовета: В ближайших планах нет стройки загса на площади Тысячелетия

Источник материала: Tut.by

Витебские активисты во главе с Татьяной Северинец — региональным координатором оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» — побывали на приеме у председателя горсовета депутатов Владимира Белевича. Главной темой обсуждения стало предполагаемое строительство Дворца бракосочетаний на площади Тысячелетия, сообщает «Віцебская вясна».



Проект строительства Дворца торжественных обрядов в Витебске. Источник: телеграмм-канал «Витебск: ПДД, экология, архитектура»

О том, что в историческом центре Витебска построят Дворец бракосочетаний, местные власти говорят уже не первый год. Общественные активисты неоднократно обращались в разные инстанции, в том числе в Следственный комитет и прокуратуру , пытаясь доказать, что стройку начинать нельзя: это место — территория Нижнего замка, и она еще не исследована археологами.

Страсти вокруг строительства Дворца бракосочетаний разгорелись с новой силой после того, как на витебском телевидении показали сюжет о «Дажынках-2020». В репортаже говорилось, что загс планируют построить к этому фестивалю, который пройдет в Витебске.

Активисты обратили внимание председателя горсовета Владимира Белевича на то, что народные избранники обязаны прислушиваться к мнению горожан, а не слепо выполнять приказы горисполкома.

«В городе будут протесты, если власти не откажутся от своей идеи», — высказал мнение один из участников дискуссии.

В ответ Белевич сообщил, что информация в сюжете областного ТВ не соответствует действительности. Никакого строительства загса в центре города в ближайших планах нет, заверил он.

Председатель горсовета пообещал, что, если в инвестиционный план включат финансирование проекта строительства загса и это вынесут на голосование, то он проголосует против, так как считает «эту инициативу преждевременной».

При этом почти три года назад Владимир Белевич сообщал журналистам, что строительство Дворца бракосочетаний начнется уже тогда, в 2017-м:

— Проект будущего Дворца бракосочетаний грандиозный, но все мы понимаем, что это требует больших затрат. Мы надеемся, что уже в этом году, кроме корректировки проекта, начнутся и сами строительно-монтажные работы.

В поиске денег власти тогда надеялись на спонсоров.

Идея строительства Дворца бракосочетаний на площади Тысячелетия в Витебске появилась в 2010 году. Этот объект включен в план благоустройства парка Победителей.