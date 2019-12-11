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Глава Витебского горсовета: В ближайших планах нет стройки загса на площади Тысячелетия
12.12.2019 12:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские активисты во главе с Татьяной Северинец — региональным координатором оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» — побывали на приеме у председателя горсовета депутатов Владимира Белевича. Главной темой обсуждения стало
О том, что в историческом центре Витебска построят Дворец бракосочетаний, местные власти говорят уже не первый год. Общественные активисты неоднократно обращались в разные инстанции, в том числе в
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Активисты обратили внимание председателя горсовета Владимира Белевича на то, что народные избранники обязаны прислушиваться к мнению горожан, а не слепо выполнять приказы горисполкома.
«В городе будут протесты, если власти не откажутся от своей идеи», — высказал мнение один из участников дискуссии.
В ответ Белевич сообщил, что информация в сюжете областного ТВ не соответствует действительности. Никакого строительства загса в центре города в ближайших планах нет, заверил он.
Председатель горсовета пообещал, что, если в инвестиционный план включат финансирование проекта строительства загса и это вынесут на голосование, то он проголосует против, так как считает «эту инициативу преждевременной».
При этом почти три года назад Владимир Белевич
— Проект будущего Дворца бракосочетаний грандиозный, но все мы понимаем, что это требует больших затрат. Мы надеемся, что уже в этом году, кроме корректировки проекта, начнутся и сами строительно-монтажные работы.
В поиске денег власти тогда надеялись на спонсоров.
Идея строительства Дворца бракосочетаний на площади Тысячелетия в Витебске появилась в 2010 году. Этот объект включен в план благоустройства парка Победителей.
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