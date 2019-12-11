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Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире
12.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Мурал «Лічбавы свет» уроженца Пинска художника Евгения Сосюры (Mutus), созданный в столичном микрорайоне Кунцевщина, назван лучшим в мире по версии сообщества международной платформы Street Art Cities.
Команда международной платформы Urban Myths сделала предварительный отбор и выставила 16 наиболее заметных монументальных росписей со всего мира на голосование своих подписчиков в Instagram. Победителем ноябрьского опроса стал мурал на ул. Притыцкого в Минске.
Многие муралы Urban Myths уже становились лучшими в различных международных обзорах. Однако это первый случай, когда в топ попала работа белорусского художника.
Мурал «Лiчбавы свет» появился на столичной многоэтажке в октябре нынешнего года. На картине изображена девушка, она плетет нить судьбы из клубка созвездий, который похож на сеть глобальных связей или блокчейн.
Этот мурал — часть стрит-арт-проекта «Будучыня». Три монументальных мурала, объединенных общей идеей показать современную Беларусь и ее движение в будущее, появились на фасадах 12-этажных жилых домов на ул. Притыцкого в Кунцевщине. Помимо белорусского автора участие также приняли художники из Сербии и Испании.
Проект «Будучыня» выполнен в технике фотореализма. Все модели — реальные жители Минска, которых для своих работ выбрали сами уличные художники. Проект реализован администрацией Фрунзенского района Минска совместно с стрит-арт-активистами Urban Myths и компанией А1.
Street Art Cities — международное сообщество фанатов стрит-арта, которые документируют уличное искусство в своих городах. Проект запущен в 2017 году. Он работает в более чем 550 городах, собрано 24 тыс. произведений искусства со всего мира, передает
Напомним, Евгений Сосюра
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> Мурал Евгения Сосюры «Лічбавы свет». Мурал «Лічбавы свет» уроженца Пинска художника Евгения Сосюры (Mutus), созданный в столичном микрорайоне Кунцевщина,...
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