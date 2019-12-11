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Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире

12.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире

Мурал Евгения Сосюры «Лічбавы свет».

Мурал «Лічбавы свет» уроженца Пинска художника Евгения Сосюры (Mutus), созданный в столичном микрорайоне Кунцевщина, назван лучшим в мире по версии сообщества международной платформы Street Art Cities.

Команда международной платформы Urban Myths сделала предварительный отбор и выставила 16 наиболее заметных монументальных росписей со всего мира на голосование своих подписчиков в Instagram. Победителем ноябрьского опроса стал мурал на ул. Притыцкого в Минске.


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Публикация от Евгений MUTUS Сосюра (@mutus_evgeny)

Многие муралы Urban Myths уже становились лучшими в различных международных обзорах. Однако это первый случай, когда в топ попала работа белорусского художника.

«Для нас это первый опыт запуска народного голосования за лучшую работу месяца. Вместо того чтобы самостоятельно формировать подборку, как это делают многие блоги об уличном искусстве, мы позволили выбирать лучшие росписи нашему сообществу. Более тысячи человек приняли участие в четырех отборочных турах и в финале. Белорусский художник Mutus победил с ошеломляющим результатом в 53% голосов, оставив позади таких всемирно известных художников, как INTI (Чили), Lula Goce (Испания) и Sasha Korban (Украина)», — пояснили в Street Art Cities.

Мурал «Лiчбавы свет» появился на столичной многоэтажке в октябре нынешнего года. На картине изображена девушка, она плетет нить судьбы из клубка созвездий, который похож на сеть глобальных связей или блокчейн.

«Мой новый мурал “Лічбавы свет” посвящен связи мира глобальных коммуникаций, природы и жизни человека. Сюжет намекает на миф о персонаже славянской мифологии — Мокошь, богини жизненных благ и изобилия. Её образ связывают с прядением и ткачеством, а также с судьбой и ремёслами», — пояснил художник.

Этот мурал — часть стрит-арт-проекта «Будучыня». Три монументальных мурала, объединенных общей идеей показать современную Беларусь и ее движение в будущее, появились на фасадах 12-этажных жилых домов на ул. Притыцкого в Кунцевщине. Помимо белорусского автора участие также приняли художники из Сербии и Испании.

Проект «Будучыня» выполнен в технике фотореализма. Все модели — реальные жители Минска, которых для своих работ выбрали сами уличные художники. Проект реализован администрацией Фрунзенского района Минска совместно с стрит-арт-активистами Urban Myths и компанией А1.

Street Art Cities — международное сообщество фанатов стрит-арта, которые документируют уличное искусство в своих городах. Проект запущен в 2017 году. Он работает в более чем 550 городах, собрано 24 тыс. произведений искусства со всего мира, передает БелТА.

Напомним, Евгений Сосюра создавал грандиозные арт-объекты и на малой родине, которые стали визитной карточкой Пинска. Так, на трех опорах старого пинского моста художник изобразил копии гравюр с видами Пинска прошлых столетий. На фоне местной достопримечательности любили фотографироваться туристы и горожане. К сожалению, сейчас эти граффити можно увидеть лишь на снимках, так как опоры были демонтированы в связи с капитальным ремонтом моста через Пину.


Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире


Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире

Фото с официальной страницы Евгения Сосюры (MUTUS)

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Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире Мурал художника из Пинска Евгения Сосюры признан лучшим в мире

 
Теги: Минск
 
 
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> Мурал Евгения Сосюры «Лічбавы свет». Мурал «Лічбавы свет» уроженца Пинска художника Евгения Сосюры (Mutus), созданный в столичном микрорайоне Кунцевщина,...
 
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