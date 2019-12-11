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Жительница Копыля организовала финансовую пирамиду. Она выманила почти 400 тысяч долларов

12.12.2019 13:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Копыле местная жительница организовала финансовую пирамиду. Под предлогом развития бизнеса, которого на самом деле не было, она убедила людей дать ей взаймы почти 400 тысяч долларов, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В милиции рассказали, что 32-летняя женщина обладала уникальной способностью убеждать людей. Представляясь успешным предпринимателем в сфере строительства, она предлагала жителям района вложиться в развитие бизнеса, связанного с утеплением трубопроводов. Для этого нужно было лишь одолжить определенную сумму денег под выгодный процент.

Никакого бизнеса по утеплению трубопроводов не существовало. Деньги первых кредиторов женщина потратила, а чтобы вернуть долги, искала новых «клиентов». С марта по октябрь этого года несколько человек лишились 160 тысяч долларов, 18 тысяч евро и 510 тысяч российских рублей.

Не дождавшись возврата займов, кредиторы обратились в милицию. Женщину задержали, она находится в изоляторе временного содержания. 10 лет назад она привлекалась к уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Сейчас милиция устанавливает других возможных потерпевших и проверяет фигурантку на причастность к подобным преступлениям.

 
 
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Деньги первых кредиторов женщина потратила, а чтобы вернуть долги искала новых «клиентов». С марта по октябрь этого года несколько человек лишились 160 тысяч...
 
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