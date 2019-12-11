Приглашаем стать Дедом Морозом!

Источник материала: Кировец

Необычная новогодняя красавица установлена на первом этаже универмага в отделе «Культтовары». Послания к Деду Морозу на ней оставили дети из приемных семей и детских домов семейного типа.





В рамках новогодней благотворительной акции «Дари добро – стань Дедом Морозом» каждый житель Кировска и Кировского района, а также любой желающий может исполнить заветные желания мальчишек и девчонок. Для этого необходимо прийти в универмаг, по своему усмотрению выбрать послание с елки, приобрести в отделе «Культтовары» игрушку-подарок и оставить его ребенку-автору послания в «Волшебном сундуке» Деда Мороза.

Не останемся в стороне и поможем сбыться детским мечтам!