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Приглашаем стать Дедом Морозом!

12.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Необычная новогодняя красавица установлена на первом этаже универмага в отделе «Культтовары». Послания к Деду Морозу на ней оставили дети из приемных семей и детских домов семейного типа.

Приглашаем стать Дедом Морозом!

В рамках новогодней благотворительной акции «Дари добро – стань Дедом Морозом» каждый житель Кировска и Кировского района, а также любой желающий может исполнить заветные желания мальчишек и девчонок. Для этого необходимо прийти в универмаг, по своему усмотрению выбрать послание с елки, приобрести в отделе «Культтовары» игрушку-подарок и оставить его ребенку-автору послания в «Волшебном сундуке» Деда Мороза.

Не останемся в стороне и поможем сбыться детским мечтам!

 
 
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Необычная новогодняя красавица установлена на первом этаже универмага в отделе «Культтовары». Послания к Деду Морозу на ней оставили дети из приемных...
 
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