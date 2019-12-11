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Для скорой в Витебске купили новые автомобили
12.12.2019 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи обновила свой автопарк. Здесь купили 14 спецавтомобилей на базе Ford и реанимобиль на шасси MAN. Кроме того, новые «Газели» теперь обслуживают агрогородки Сураж и Яновичи Витебского района. Об этом
Вся техника оснащена современным оборудованием для оказания экстренной медпомощи, а реанимобиль приспособлен для перевозки тяжелых больных, в том числе самых маленьких пациентов.
В автопарке скорых осталось заменить на более современные 8 «Газелей». Главврач станции Виктор Гомонов сообщил, что это планируют сделать в ближайшее время.
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Купили 14 спецавтомобилей на базе Ford и реанимобиль на шасси MAN.
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