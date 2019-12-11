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Санэпидслужба оценивает качество предлагаемых автомобилистам стеклоомывающих жидкостей: есть проблемы

12.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Санитарно-эпидемиологической службой республики с целью недопущения в реализацию небезопасной продукции организована на постоянной основе оценка предлагаемой потребителю стеклоомывающей жидкости, — проинформировали в РЦГЭиОЗ. – За октябрь-ноябрь текущего года запрещена реализация более 1000 литров данной продукции, не соответствующей установленным нормативам по содержанию метилового спирта.

Специалисты также заметили, что в декабре совместно с таможенной службой Могилевской области удалось предотвратить ввоз на территорию страны более 23 тонн стеклоомывающей жидкости «FrozKO-30» производства ООО «Форвард Групп» с превышением содержания метилового спирта в 440 раз. Об этом несколько дней назад сообщали таможенники.

В РЦГЭиОЗ напоминают, что при выборе стеклоомывающей жидкости не следует забывать о собственном здоровье:

– Стеклоомывающую жидкость необходимо приобретать в установленных торговых местах. Нелегальные производители при изготовлении такой продукции зачастую используют дешевое и небезопасное сырье, в том числе метиловый спирт, который является сильным ядом, опасен при вдыхании, поражает головной мозг и кровеносные сосуды, может привести к слепоте.

Кроме того, добавляют специалисты, необходимо помнить, что метиловый спирт особенно ядовит для детей. Поэтому при покупке следует обращать внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, сроки годности, меры предосторожности. При соблюдении этих несложных правил риск для здоровья будет минимален.

Качество ввозимых в Беларусь стеклоомывающих жидкостей — проблема традиционная. Например, год назад были запрещены ввоз и обращение на рынке страны отдельных видов данной продукции. Последняя не только не соответствовала заявленным в маркировке свойствам, но и представляла угрозу для здоровья потребителей.

https://www.sb.by

 
 
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С началом холодного времени года санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси приступила к оценке качества предлагаемых автомобилистам стеклоомывающих...
 
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