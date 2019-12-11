Преступил закон из-за картошки

Источник материала: Единство

В ходе судебного следствия установлено, что М. в 2015 году был осужден судом Борисовского района по ч. 2 ст. 317-1, ст. 417 УК Республики Беларусь и привлечен к наказанию в виде двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет.

Отбыв наказание, мужчина был освобожден, однако срок наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сохранилась. М. был предупрежден об этом, однако, вопреки запрету вновь сел за руль, вследствие чего был остановлен сотрудниками ГАИ.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый М. виновным себя признал полностью. Он понимал, садясь за руль, что тем самым совершает преступление, но поскольку ему нужно было съездить в соседнюю деревню за картофелем, сделал это.

Согласно приговору суда Борисовского района М. признан виновным в уклонении от исполнения приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью. На основании ст. 417 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде ареста на срок два месяца.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Фото носит иллюстративный характер.

И. БЫКОВА, помощник прокурора Борисовского района, юрист 2 класса