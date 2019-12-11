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Коррупция в 600 рублей. В Молодечно будут судить замначальника локомотивного депо, вину он не признает
12.12.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Долгий проработал на железной дороге более 25 лет. В октябре его задержали прямо в рабочем кабинете. Как
Формально Владимир Долгий до сих пор является заместителем начальника по эксплуатации Локомотивного депо Молодечно. Но последние три месяца он в следственном изоляторе в Жодино. На работе отказываются что-либо рассказать о коллеге до окончания суда.
— Владимир проработал на железной дороге более 25 лет, — говорит сестра обвиняемого Ирина Лихунова. Вместе с супругой Владимира она отправляет жалобы во все инстанции в надежде добиться справедливости — в вину брата она не верит, да и он сам настаивает на своей невиновности. — Брат окончил два профильных университета. За время работы зарекомендовал себя как грамотный специалист, об этом свидетельствует его продвижение по службе. Когда ему предложили должность заместителя начальника депо в Молодечно, он согласился, хотя родился и жил в Минске. Но он был очень увлечен своей работой, всегда оперативно решал все проблемы, пресекал нарушения. К тому же, очень верующий человек. Он бы просто не мог нарушить закон. Тем более, у него зарплата была около 1,5 тысяч рублей. Суммы, которые ему вменяют, были несущественными для него.
Владимира Долгого задержали сотрудники ОБЭП. По информации УВД Миноблисполкома, он был задержан с поличным — в момент получения взятки в размере 300 рублей.
— По предварительной информации, это лишь часть незаконного вознаграждения, — уточняли в милиции. — В ходе оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о принятии должностным лицом вознаграждений за положительное решение вопросов, входящих в его компетенцию. К тому же, руководитель способствовал тому, чтобы работники были вынуждены обращаться к нему для благоприятного разрешения ситуации.
Что прячется за этими формулировками?
По словам сестры обвиняемого, деньги нашли в рабочем столе в кабинете Владимира Долгого.
— Как они там оказались, он не знает, — говорит Ирина. — На деньгах нет его отпечатков. Это были помеченные купюры. К нему пришел один из машинистов, якобы отблагодарить за то, что Владимир вернул его к работе после нескольких месяцев простоя за серьезное нарушение. Но брат настаивает, что никаких денег не брал и не принимал единоличного решения, возвращать ли машиниста к работе на предыдущий маршрут. Еще один важный момент — машиниста в мае сняли с рейсов за грубое нарушение. В июле его восстановили. А в октябре, спустя три месяца, он якобы решил отблагодарить брата. Это просто нелогично. Изначально Владимиру предъявили обвинения только по этому эпизоду. А потом, пока он сидел в СИЗО, нашлись еще два машиниста, которые заявили, что они также передавали деньги брату — 100 и 200 рублей, якобы за то, что он и им помогал. Все строится на словах свидетелей. Брат же с первого дня повторяет, что ни в чем невиновен.
Ирина говорит, что семья добивалась, чтобы Владимира хотя бы выпустили из СИЗО, однако на все просьбы и жалобы приходит отказ.
— Мы объясняем, что он не опасен для общества, не собирается никуда сбегать. Ведь с ним эти месяцы даже следственные действия почти не проводят, зачем он сидит в изоляторе, зачем тратятся бюджетные деньги на его содержания! — возмущены родные. — Возможный ущерб — мизерный по сравнению с расходами, которые несет государство на его содержание, оплату заработной платы бюджетным работникам, а также с нашими семейными расходами.
Владимиру Долгому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 430 УК (получение взятки) и ч.2 ст. 430 УК (получение взятки повторно), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УСК по Минской области не удалось.
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Коррупция в 600 рублей. В Молодечно будут судить замначальника локомотивного депо, вину он не признает
По версии следствия, Владимир Долгий получал деньги от машинистов за то, что помогал решить их проблемы. Родные говорят, что мужчина не признает вину.
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