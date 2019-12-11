Коррупция в 600 рублей. В Молодечно будут судить замначальника локомотивного депо, вину он не признает

Источник материала: Tut.by

Владимир Долгий проработал на железной дороге более 25 лет. В октябре его задержали прямо в рабочем кабинете. Как сообщили в милиции, задержали с поличным — при получении взятки 300 рублей. В редакцию обратилась сестра обвиняемого. Она говорит, что Владимир категорически не признает вину, а на деньгах, которые нашли в столе, нет его отпечатков пальцев. Позже Долгому предъявили обвинение еще в двух эпизодах получения взятки, общая сумма преступного дохода — 600 рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



В 2018 году Молодеченское Локомотивное депо стало одним из лучших в Беларуси. Газета «Железнодорожник Беларуси» писала об успехах Владимира Долгого и его коллег. На фото Владимир Долгий — крайний слева. Фото: «Железнодорожник Беларуси»

Формально Владимир Долгий до сих пор является заместителем начальника по эксплуатации Локомотивного депо Молодечно. Но последние три месяца он в следственном изоляторе в Жодино. На работе отказываются что-либо рассказать о коллеге до окончания суда.

— Владимир проработал на железной дороге более 25 лет, — говорит сестра обвиняемого Ирина Лихунова. Вместе с супругой Владимира она отправляет жалобы во все инстанции в надежде добиться справедливости — в вину брата она не верит, да и он сам настаивает на своей невиновности. — Брат окончил два профильных университета. За время работы зарекомендовал себя как грамотный специалист, об этом свидетельствует его продвижение по службе. Когда ему предложили должность заместителя начальника депо в Молодечно, он согласился, хотя родился и жил в Минске. Но он был очень увлечен своей работой, всегда оперативно решал все проблемы, пресекал нарушения. К тому же, очень верующий человек. Он бы просто не мог нарушить закон. Тем более, у него зарплата была около 1,5 тысяч рублей. Суммы, которые ему вменяют, были несущественными для него.

Владимира Долгого задержали сотрудники ОБЭП. По информации УВД Миноблисполкома, он был задержан с поличным — в момент получения взятки в размере 300 рублей.

— По предварительной информации, это лишь часть незаконного вознаграждения, — уточняли в милиции. — В ходе оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о принятии должностным лицом вознаграждений за положительное решение вопросов, входящих в его компетенцию. К тому же, руководитель способствовал тому, чтобы работники были вынуждены обращаться к нему для благоприятного разрешения ситуации.

Что прячется за этими формулировками?

По словам сестры обвиняемого, деньги нашли в рабочем столе в кабинете Владимира Долгого.

— Как они там оказались, он не знает, — говорит Ирина. — На деньгах нет его отпечатков. Это были помеченные купюры. К нему пришел один из машинистов, якобы отблагодарить за то, что Владимир вернул его к работе после нескольких месяцев простоя за серьезное нарушение. Но брат настаивает, что никаких денег не брал и не принимал единоличного решения, возвращать ли машиниста к работе на предыдущий маршрут. Еще один важный момент — машиниста в мае сняли с рейсов за грубое нарушение. В июле его восстановили. А в октябре, спустя три месяца, он якобы решил отблагодарить брата. Это просто нелогично. Изначально Владимиру предъявили обвинения только по этому эпизоду. А потом, пока он сидел в СИЗО, нашлись еще два машиниста, которые заявили, что они также передавали деньги брату — 100 и 200 рублей, якобы за то, что он и им помогал. Все строится на словах свидетелей. Брат же с первого дня повторяет, что ни в чем невиновен.

Ирина говорит, что семья добивалась, чтобы Владимира хотя бы выпустили из СИЗО, однако на все просьбы и жалобы приходит отказ.

— Мы объясняем, что он не опасен для общества, не собирается никуда сбегать. Ведь с ним эти месяцы даже следственные действия почти не проводят, зачем он сидит в изоляторе, зачем тратятся бюджетные деньги на его содержания! — возмущены родные. — Возможный ущерб — мизерный по сравнению с расходами, которые несет государство на его содержание, оплату заработной платы бюджетным работникам, а также с нашими семейными расходами.

Владимиру Долгому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 430 УК (получение взятки) и ч.2 ст. 430 УК (получение взятки повторно), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УСК по Минской области не удалось.

Похожее дело сейчас расследуется в Бресте, там обвинение в получении взятки предъявлено заместителю начальника местного локомотивного депо. По версии следствия, он получил 220 долларов от двух машинистов за то, что ставил их на рейсы по направлению в Польшу, где работать гораздо проще, чем на внутренних маршрутах. Фигурант этого дела также не признает вину.