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В Поставах осудили группу россиян за организацию незаконной миграции: везли в ЕС выходцев из Азии
12.12.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Поставского района вынес приговор четырем россиянам, обвиняемым в организации незаконной миграции через границу Беларуси,
Напомним, в ночь на 28 марта белорусские пограничники вместе с коллегами из Смоленской области задержали 10 выходцев из Индии и Шри-Ланки без документов, а также четверо россиян.
По версии следствия, из России в Беларусь иностранцев привез в полуприцепе машины россиянин. Конечным пунктом была Литва, но последовало задержание.
Вскоре оперативники задержали в том же районе 39-летнего россиянина, одного из организаторов канала незаконной миграции. А потом, на выезде в Литву, еще и предполагаемого «доставщика» группы.
Суд признал мужчин виновными в организации незаконной миграции, связанной со способом, представляющим опасность для жизни и здоровья иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Один из мужчин получил 3 года лишения свободы, еще трое — по 3,5 года. По закону об амнистии, все четверо проведут в колонии срок, меньший на год.
Приговор может быть обжалован.
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В ночь на 28 марта белорусские пограничники вместе с коллегами из Смоленской области задержали 10 выходцев из Индии и Шри-Ланки без документов, а также четверо...
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