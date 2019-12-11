В Поставах осудили группу россиян за организацию незаконной миграции: везли в ЕС выходцев из Азии

Источник материала: Tut.by

Суд Поставского района вынес приговор четырем россиянам, обвиняемым в организации незаконной миграции через границу Беларуси, сообщает Верховный суд. В марте этого года они пытались вывезти в Литву 10 выходцев из Индии и Шри-Ланки.

Напомним, в ночь на 28 марта белорусские пограничники вместе с коллегами из Смоленской области задержали 10 выходцев из Индии и Шри-Ланки без документов, а также четверо россиян.

По версии следствия, из России в Беларусь иностранцев привез в полуприцепе машины россиянин. Конечным пунктом была Литва, но последовало задержание.

Вскоре оперативники задержали в том же районе 39-летнего россиянина, одного из организаторов канала незаконной миграции. А потом, на выезде в Литву, еще и предполагаемого «доставщика» группы.

Суд признал мужчин виновными в организации незаконной миграции, связанной со способом, представляющим опасность для жизни и здоровья иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Один из мужчин получил 3 года лишения свободы, еще трое — по 3,5 года. По закону об амнистии, все четверо проведут в колонии срок, меньший на год.

Приговор может быть обжалован.